Waarom we een tekst op papier beter begrijpen

Als we een tekst lezen van papier, zuchten we meer dan wanneer we een tekst lezen op een elektronisch apparaat. Zuchten tijdens het lezen voorkomt overactiviteit in het voorste deel van onze hersenen. En dat zorgt er weer voor dat we beter begrijpen wat we lezen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Showa University School of Medicine in Tokio. 34 studenten lazen romanfragmenten op een smartphone of uit een papieren boek. De smartphone en het boek hadden hetzelfde formaat en waren even zwaar. Tijdens het lezen waren de deelnemers verbonden met monitoren, die hun hersenactiviteit en ademhaling registreerden. Na het lezen, beantwoordden de studenten in een test tien vragen over de inhoud van de romanfragmenten.

Net als in eerdere onderzoeken, maakte de leestest in dit onderzoek duidelijk dat de deelnemers meer onthielden als ze een papieren boek lazen. De precieze oorzaak hiervan was in die eerdere onderzoeken echter nog nooit gevonden.

Met de uitkomsten van hun onderzoek probeerden de onderzoekers uit To..

