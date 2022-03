Je lichaam ‘spreekt’ meer dan je woorden

Communiceren met anderen doen we niet alleen met woorden. Ons hele lichaam ‘spreekt’, via gezichtsuitdrukkingen, gebaren en de toon van onze stem.

Copy space shot of casual businesswoman sitting at her desk and gesturing with hands while talking to a client over a video conference. (beeld VRSAJKOV PETAR PECA)

Hoe belangrijk die lichaamstaal is, wordt maar weer eens bewezen in een studie van Yale University. Onderzoeker Lucylle Alexandro Armentano ontdekte dat de manier waarop we kijken, bewegen en praten, belangrijker is dan wat we daadwerkelijk zeggen. Aan haar onderzoek deden 82 Yale-studenten mee. Zij werden aangesproken door een medestudent, die hun vroeg om hem te helpen bij het voorbereiden van een toespraak. De medestudent gedroeg zich nerveus, in woorden, in lichaamstaal of allebei. Zo haalde hij zijn handen door zijn haar of greep zijn arm vast voor een zenuwachtige uitstraling.

De Yale-studenten konden kiezen of ze de medestudent wilden helpen of niet. Ze kregen een computer om e-mails te checken of onderzoek te doen voor de medestud..

