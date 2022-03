Spinosaurus jaagde onder water

Verschillende eigenschappen die zijn aangetroffen in fossielen van de spinosaurus wijzen op een leefwijze in of bij het water. De lange kaken en kegelvormige tanden worden bijvoorbeeld meestal gezien bij dieren die zich met vis voeden. En in de buikholte van een verwante soort zijn visresten aangetroffen.

Nizar Ibrahim, als paleontoloog verbonden aan de universiteit van Portsmouth (VK), had al eerder geopperd dat de spinosaurus een zwemmende dino was, die onder water jaagde. Maar niet iedereen was hiervan overtuigd. Collega’s van Ibrahim dachten dat het dier als een gigantische reiger in het water stond.

De afgelopen jaren heeft Ibrahim daarom heel zorgvuldig het fossiele skelet van een spinosaurus, gevonden in de noordelijke Sahara, uitge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .