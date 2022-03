‘Sociale contacten’ van dolfijn gaan via geluid

Tuimelaar-mannetjes onderhouden relaties met belangrijke bondgenoten door lichamelijk contact. Maar de dolfijnen gebruiken ook geluiden om sociale contacten te onderhouden, een manier die minder intensief is. Onderzoekers van de universiteit van Bristol (Verenigd Koninkrijk) hebben negen jaar informatie verzameld over gedrag van dolfijnen en het geluid dat ze maken en uitgezocht wanneer ze de verschillende vormen van contact gebruiken. Ze doen verslag in Current Biology.

De mannelijke tuimelaars gebruikten direct lichamelijk contact (op het lichaam van de ander kloppen, of lichaamsdelen tegen elkaar wrijven) bij de belangrijkste bondgenoten in een groep dolfijnen. Met andere dieren onderhielden de dolfijnen contact via vocalisaties, de geluiden waarmee dolfijnen communiceren. Dat contact via geluid is minder intensief en kost ook minder tijd. Het biedt de dieren bovendien de mogelijkheid om van enige afstand relaties te onderhouden. Meestal wordt dit soort vormen van contact gezien bij primaten, maar de nieuwe gegevens onderstrepen dat het ook bij andere diergroepen voorkomt.

