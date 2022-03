Plastic deeltjes nu ook gevonden in menselijk bloed

Amsterdam

Eerder waren al eens microscopisch kleine stukjes plastic aangetoond in het darmkanaal en de placenta. Over de vraag of de microplastics in het bloed schadelijk zijn, valt volgens de onderzoekers nog onvoldoende te zeggen. Microplastics zijn afgesleten deeltjes plastic van bijvoorbeeld kunststof kleding, verpakkingsmateriaal van eten en drinken en piepschuim. Omdat microplastics klein genoeg zijn om door de lucht te dwarrelen en zich met voedsel en drinken te vermengen, proberen wetenschappers te achterhalen in hoeverre ze in de organen en het bloed terechtkomen. Dat laatste is nu dus aangetoond.

‘Een doorbraak’, oordeelt emeritus-hoogleraar Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht over de studie. ‘Terecht dat dit de krant..

