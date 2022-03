Hardnekkige uitbraak schurft in Nederland

Nederland kent momenteel een van de grootste en langdurigste uitbraken van schurft in jaren. Per honderdduizend inwoners stellen huisartsen de diagnose nu wekelijks 15 tot 20 keer, en dat al ruim vier maanden lang, blijkt uit cijfers van Nivel.

Amsterdam

Ter vergelijking: in de drie voorgaande jaren schommelde dit aantal het gehele jaar tussen de 10 en 15 per 100.000 inwoners. Bij schurft legt een klein beestje, het vrouwtje van de schurftmijt, haar eitjes onder de huid. De mijt is een halve millimeter klein, onder de microscoop ziet ze eruit als een wit spinnetje. De eitjes en de uitwerpselen van de mijt zorgen voor een allergische reactie, die zich uit in jeuk. Het beestje heeft een voorkeur voor plekken als de bilnaad, de geslachtsdelen en de huid tussen vingers en tenen. De jeuk is het hevigst bij warmte.

studentenhuizen

Je kunt het volgens het RIVM niet oplopen van kort contact zoals handenschudden, maar wel bij intensief en langdurig contact, zoal..

