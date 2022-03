Genetisch aangepaste sla beschermt Mars-reizigers tegen botproblemen

Astronauten die onderzoek gaan doen op de planeet Mars blijven vermoedelijk drie jaar weg. Tijdens de tien maanden durende reis is de zwaartekracht zeer laag, en ook op Mars is de zwaartekracht ongeveer een derde van die op de aarde. Dat gebrek aan zwaartekracht is slecht voor de botten. Amerikaanse onderzoekers van de Universiteit van Californië in Davis hebben genetisch aangepaste sla gemaakt die eiwit bevat om botontkalking tegen te gaan.