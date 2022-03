Kritiek op genetische screening embryo’s

Amerikaanse onderzoekers hebben opnieuw aangetoond dat het mogelijk is om menselijke embryo’s te screenen op het risico voor een reeks erfelijke aandoeningen. Zij publiceerden hun bevindingen maandag in het tijdschrift Nature Medicine. Maar de presentatie van hun resultaten wordt vergezeld door twee kritische commentaren.

Specialisten in erfelijkheidsonderzoek kunnen tijdens een ivf-behandeling een paar cellen van een pril embryo afnemen om daarin het complete DNA af te lezen. Op basis daarvan is het mogelijk het risico op erfelijke aandoeningen, zoals bepaalde vormen van kanker, suikerziekte, of een extreem klein postuur vast te stellen. Ook andere eigenschappen van het ongeboren kind, zoals leerprestaties, zijn deels bepaald door erfelijke factoren. Inmiddels bestaan er al bedrijven die zo’n genetische screening aanbieden, maar over de nauwkeurigheid en de wenselijkheid van dit soort tests bestaat veel discussie.

In het nieuwe onderzoek zijn cellen afgenomen van 110 embryo’s van enkele dagen oud, afkomstig van tien verschillende echtparen die e..

