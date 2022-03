Verbeterde test voor ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme ontstaat door de beet van een teek die besmet is met de bacterie Borrelia burgdorferi. Vaak verloopt de infectie zonder veel problemen, maar soms ontstaan er ernstige complicaties, zoals aantasting van de gewrichten of het zenuwstelsel. De ziekte kan ook chronische klachten veroorzaken.

De standaardtest om een besmetting aan te tonen is gebaseerd op antistoffen tegen de bacterie. Maar die blijven soms erg lang aanwezig, zelfs wanneer het afweersysteem de bacterie al heeft opgeruimd. Het is dan niet altijd duidelijk of de antistoffen wijzen op een chronische infectie of hernieuwde infectie, of dat de infectie al voorbij is. Onderzoekers van de Tufts University School of Medicine hebben nu een test ontwikkeld die snel neg..

