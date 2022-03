Simpele ‘DNA-recepten’ hebben de voorkeur

Een internationaal team van wetenschappers heeft een groot aantal biologische structuren en systemen geanalyseerd, van eiwitten tot complexen die signalen doorgeven en nog veel meer. Zij zagen dat er in de biologie een duidelijke voorkeur is voor structuren die te maken zijn volgens een eenvoudig recept. Dat recept staat geschreven in het DNA van de organismen in de vorm van genen.

De wetenschappers vergelijken het met de instructies die je moet geven om iemand een tegelvloer te laten leggen. Het is eenvoudiger om te zeggen ‘leg overal dezelfde vierkante tegels’ dan ‘begin met een vierkante tegel, daarnaast een ruitvormige en dan een rechthoekige’. En de simpele instructie geeft een symmetrisch patroon.

Het onderzoek stond onder leiding va..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .