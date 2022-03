Microplastic stroomt naar Noordpool

Microplastics die via Europese rivieren in de zee spoelen, komen uiteindelijk terecht in de Arctische oceaan, de Baffinbaai en de Noordelijke Atlantische zee. Dat blijkt uit een onderzoek van Noorse wetenschappers.

Deze kaart geeft aan hoe microplastics via Europese rivieren in zee komen en zich daar verder verspreiden.

Bergen

Het was bekend dat er in de Arctische oceaan microplastics drijven. Maar waar die precies vandaan komen was onduidelijk. De Noren hebben informatie over zeestromingen gecombineerd met simulaties waarin microplastics vanuit 21 grote Europese rivieren de zee in stromen gedurende enkele tientallen jaren.

Deze gegevens zijn weer gecontroleerd door op zeventien plekken ten westen van Noorwegen 121 zeewatermonsters te nemen en te meten hoeveel microplastic erin zit.

simulaties

De simulaties lieten zien dat ongeveer twee derde van het plastic langs de Noorse kust drijft naar het noorden, tot boven Rusland, om vervolgens over de Noordpool in de Arctische oceaan te s..

