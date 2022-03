Kleding wordt microfoon door bijzonder draadje. Hoe zit dat?

Door een speciaal draadje in garen te verwerken ontstaat een stof die geluiden kan opvangen. Amerikaanse onderzoekers hebben op die manier een shirt gemaakt dat bijvoorbeeld kan ‘horen’ uit welke richting een geluid komt, maar dat ook de hartslag van de drager in de gaten kan houden. Een beschrijving van de stof staat vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Een piëzodraadje (grijs) is in een stuk stof verwerkt.

Het speciale draadje heeft zogeheten piëzo-elektrische eigenschappen. Dit betekent dat in de draad een stroompje ontstaat wanneer er druk op wordt uitgeoefend. Een bekend voorbeeld van een piëzo-elektrische toepassing is een gasaansteker, die een vonk afgeeft wanneer een knop wordt ingedrukt. Onder de knop bevindt zich een piëzo-elektrisch kristal dat door de druk elektrische spanning produceert die zorgt voor de vonk.

In het shirt wordt de druk uitgeoefend door geluidsgolven die in het voor mensen hoorbare bereik liggen. De golven zorgen voor een kleine toename in druk, die door het piëzo-draadje in de stof wordt opgevangen. De trilling van de geluidgolf is dan omgezet in een elektrisch signaal, en het kledingstuk werkt als een mic..

