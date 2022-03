Klimaatverandering zorgt voor langere hooikoortsklachten

Aan het eind van deze eeuw start het hooikoortsseizoen tot wel veertig dagen eerder dan in de jaren 1995-2014, en het duurt vermoedelijk negentien dagen langer. Dat berekenden Amerikaanse onderzoekers op basis van klimaatmodellen.

Hooikoorts leidt in het voor jaar tot extra ziekmeldingen.

Ann Arbor

Hun bevindingen zijn dinsdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Zij richtten zich op stuifmeelkorrels die door de wind verspreid worden. Ongeveer een op de drie mensen heeft een allergie voor dit soort stuifmeel. Hooikoorts is niet alleen erg vervelend voor de lijder maar heeft door extra ziekmeldingen in het voorjaar een grote impact op de economie.

De onderzoekers berekenden welke invloed de opwarming van het klimaat heeft voor de lengte van het hooikoortsseizoen in de jaren 2081-2100 in de VS. De periode waarin planten en bomen stuifmeel produceren hangt af van de temperatuur en de neerslag. Aan het eind van deze eeuw kan dat 59 dagen aan het hooikoortsseizoen toevoegen, een toename ..

