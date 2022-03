Afweersysteem na corona nog overactief

Drie tot vijf maanden nadat ze waren hersteld van een milde infectie met het coronavirus, heeft ruim een op de zes personen een overactief afweersysteem. Na twaalf maanden is dit verdwenen, blijkt uit onderzoek van Zweedse en Duitse artsen. Dit resultaat kan helpen om long-covid, waarbij patiënten nog lang na de infectie klachten houden, beter te begrijpen. De resultaten zijn dinsdag gepubliceerd in het medische tijdschrift Mucosal Immunology.

De gevolgen van een covidbesmetting zijn nog lang te zien in het afweersysteem.

Stockholm

De onderzoekers gebruikten bloedmonsters van 68 genezen coronapatiënten en 36 personen die geen covid hebben gehad. De eerste monsters zijn drie tot vijf maanden na infectie afgenomen, en een jaar na de besmetting is dat nogmaals gebeurt. Het onderzoek was vooral gericht op het gedrag van macrofagen, cellen in het afweersysteem die indringers opruimen.

Met behulp van speciale technieken keken de onderzoekers welke genen er in de macrofagen actief waren. Bij zestien procent van de herstelde patiënten bleek de activiteit van een aantal genen drie tot vijf maanden na de infectie verhoogd te zijn. Het ging om genen die betrokken zijn bij infecties of bij chronische ontstekingen zoals die bij astmapatiënten voorkomen. De macrofagen va..

