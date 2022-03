Vissen rond de Zuidpool leven trager. Dat ligt vooral aan de eiwitproductie

Vissen die zijn aangepast aan leven in het koude water rond de Zuidpool, kunnen minder snel nieuwe eiwitten maken. Daardoor groeien ze trager dan vissen uit minder koud water.

Dat blijkt uit een vergelijking van twee vissoorten: de Antarctische vis Harpagifer antarcticus uit de familie van de ijskabeljauwen, en de gewone slijmvis die in de hele Atlantische oceaan voorkomt, maar ook in de Noordzee en de Middellandse Zee. De vergelijking is gemaakt door biologen van de Britse universiteit van Plymouth en de British Antarctic Survey.

De Antarctische vis eet gemiddeld zo’n 20 procent minder dan de slijmvis en groeit half zo snel. Dat lijkt vooral te liggen aan de eiwitproductie, die verloopt veel langzamer dan in de slijmvis. Om dit enigszins te compenseren heeft de Antarctische vis in zijn cellen veel meer eiwitfabriekjes, maar desondanks blijft de productie van nieuwe eiwitten relatief laag.

Het lijkt erop dat de ..

