Onderzoekers: trillingen in het web dragen informatie over aan spinnen

In Frans Guyana leeft de spinnensoort Anelosimus eximius (die behoort tot de kogelspinnen) in grote groepen van enkele duizenden spinnen, die een gezamenlijk web bouwen, dat enkele kubieke meters kan beslaan. In zo’n web kunnen ze een prooi verschalken die enkele honderden keren groter is dan een spin. Daarvoor moeten ze wel samen optrekken. Biologen hebben nu achterhaald hoe ze dat klaarspelen.

De onderzoekers gingen ervan uit dat trillingen in het web informatie overdragen aan de spinnen. Ze veroorzaakten daarom kunstmatige trillingen en keken hoe de spinnen hierop reageerden. De spinnen wisselden beweging en stilstand af. De lengte van de pauzes hing af van de intensiteit van de trillingen die een prooi in het web veroorzaakte. Spinnen..

