Al honderd jaar opwarming in Caribisch gebied. En dat is een bedreiging voor koraalriffen

De opwarming van de aarde maakt ook de zee warmer. Een nieuwe analyse laat zien dat de opwarming van het water in het Caribisch gebied, inclusief de Golf van Mexico, al zeker honderd jaar aan de gang is.

Een stijging van de temperatuur van het zeewater is een belangrijke oorzaak voor het verbleken van koraalriffen. Veel van de kleurige algen in het koraal kunnen niet goed tegen hogere temperaturen en gaan dood. Doordat ze belangrijke voedingsstoffen leveren aan de koraaldiertjes, is het verbleken vaak een eerste stap in het volledig afsterven van een koraalrif.

Amerikaanse biologen hebben de trends in de opwarming van het Caribisch gebied en de Golf van Mexico nu in meer detail onderzocht. Zij verzamelden gegevens over de watertemperatuur, van directe metingen tot satellietdata, uit de periode van 1871 tot 2020. Het gebied is door de onderzoekers opgedeeld in acht regio’s.

De eerste conclusie die zij trekken, is dat het zeewater in deze re..

