Opwarming slecht voor beukenbos

Beukenbossen komen overal in Europa voor, de beuk is de meest algemene hardhoutboom in de regio. Maar eerder onderzoek liet zien dat deze bomen niet goed tegen warmte kunnen. Daarom besloten Duitse onderzoekers te kijken wat de invloed van het klimaat is op de groei van de beuk. Zij analyseerden informatie over de jaarringen van beuken die tussen 1955 en 2016 is verzameld op ruim driehonderd locaties door heel Europa heen. Op die manier kregen ze informatie over de groeisnelheid van beukenbomen over een periode van zestig jaar, en uit een groot aantal klimaatzones. Hieruit bleek dat de afgelopen dertig jaar de beukenbomen in het zuiden van Europa 20 procent minder hard groeiden dan in de dertig jaar daarvoor. Bomen uit het noorden gingen juist 20 procent sneller groeien.