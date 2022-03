Griekse inscripties lezen met kunstmatige intelligentie

Oude Griekse inscripties op bijvoorbeeld zuilen of platen marmer zijn door de eeuwen heen vaak beschadigd. Het lezen van de overgebleven delen is lastig, terwijl ook de datering van zo’n tekst vaak moeilijk is. Een internationale groep historici en computerdeskundigen heeft een systeem ontwikkeld dat met behulp van kunstmatige intelligentie kan helpen bij het achterhalen van de betekenis en de herkomst van de teksten.

Fragmenten van een decreet over de Akropolis in Athene.

Athene

Het systeem is getraind met een verzameling van ruim 178.000 gedigitaliseerde tekstfragmenten, die eerder door deskundigen in klassieke talen waar nodig zijn aangevuld en waarvan ook de datum is geschat. Ook is een namenregister dat ooit door de Britse universiteit van Oxford is opgezet, gebruikt. Hierin staat van alle bekende namen uit de Klassieke Oudheid wanneer ze in welke vorm zijn gebruikt.

Ithaca is door het bedrijf DeepMind, dat het computersysteem heeft ontwikkeld, online beschikbaar gesteld.

