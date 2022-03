Octopus vernoemd naar Joe Biden

Amerikaanse wetenschappers hebben in de staat Montana een fossiele octopus ontdekt, die vermoedelijk de voorouder is van de vampierinktvissen, die acht of tien armen kunnen hebben. De nieuwe soort heeft de naam Syllipsimopodi bideni, als eerbetoon aan de huidige Amerikaanse president Joe Biden.

New York

Eerder zijn al fragmenten van dit soort dieren gevonden, maar omdat de zachte delen van inktvissen zelden als fossiel bewaard blijven, is er weinig over bekend. De tot nu toe oudste fossielen zijn door wetenschappers gedateerd op zo’n 240 miljoen jaar oud. De aardlaag waarin de nieuwe soort is gevonden is mogelijk zo’n negentig miljoen jaar ouder. Op basis van DNA van moderne inktvissen en octopussen hebben wetenschappers berekend dat de eerste vampierinktvissen tussen de 330 en 250 miljoen jaar geleden moeten hebben geleefd.

Het nieuwe fossiel is uitzonderlijk goed bewaard gebleven, zodat duidelijk is te zien dat het dier tien armen met zuignappen heeft. Ook zijn vinnen en het rugschild zichtbaar. Het lijkt daarmee op een moderne..

