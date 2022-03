‘Brein kan iets krimpen na coronabesmetting’

Oxford

Er waren al berichten dat het coronavirus de hersenen kon aantasten, maar die waren gebaseerd op onderzoek van mensen die in het ziekenhuis waren opgenomen. Ook waren meestal alleen scans van de hersenen na infectie beschikbaar.

kleine hersenen

In het nieuwe onderzoek is gebruik gemaakt van een al langer lopend onderzoek waarvoor bij gezonde mensen herhaaldelijk een hersenscan is gemaakt. Ook zijn er bij hen herhaaldelijk testen van de hersenfunctie afgenomen. De onderzoekers gebruikten de gegevens van 785 deelnemers van dit onderzoek. Daarvan waren er 401 positief getest voor corona tussen de laatste twee scans. Slechts vijftien van hen zijn in het ziekenh..

