Is het tijd voor een campagne om de e-sigaret af te zweren?

De elektronische sigaret is wel gezien als minder schadelijk alternatief voor een echte sigaret. Maar een Amerikaans bevolkingsonderzoek laat opnieuw zien dat dat niet zo is.

Bij gewone rokers is de kans op suikerziekte vergroot. De nicotine in sigarettenrook is daarvoor medeverantwoordelijk. Amerikaanse onderzoekers keken daarom in de gegevens van een groot bevolkingsonderzoek naar een verband tussen e-sigaretten, waarvan de vulling doorgaans ook nicotine bevat, en een voorstadium van suikerziekte.

Onder de ruim 600.000 deelnemers die tussen 2016 en 2018 meededen met het onderzoek, bleek 9 procent e-sigaretten te gebruiken en een voorstadium van suikerziekte te hebben. De onderzoekers constateren op basis van de cijfers dat er een verband is tussen het inhaleren van de ‘rook’ uit deze elektronische sigaretten en een verhoogde kans om suikerziekte te ontwikkelen.

Het goede nieuws is dat in dit voorstadium echte..

