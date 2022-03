Dramatische verandering in 2005 brengt wilde zalm op Rode Lijst

In november 2021 is de wilde Atlantische zalm door Noorse natuurorganisaties op de Rode Lijst gezet, als bedreigde diersoort. Sinds de jaren tachtig is het aantal zalmen dat de Noorse rivieren op zwemt om te paaien gehalveerd. Dat heeft te maken met menselijke activiteit, en met een lagere overleving van de zalm in de oceaan.

Noorse biologen hebben 50.000 schubben van zalmen onderzocht op 180 plaatsen langs de kust. Die vertonen, net als bomen, een soort groeiringen. Dankzij dit grootschalige onderzoek wisten zij te achterhalen wat er misging met de wilde zalm. Het lijkt erop dat vanaf 2005 de zalmen minder goed groeiden dan normaal. Een vis die minder goed groeit, is minder gezond en loopt dus een grotere kans om op zee om te komen. Dat ..

