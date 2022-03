Nieuwe elektronica kan defibrillator blokkeren

Nieuwe elektronische apparaten en gadgets, zoals de oplader van de Apple AirPods Pro, maar ook pennen om tablets van Apple of Microsoft mee te bedienen, bevatten sterke magneten. Zwitserse onderzoekers waarschuwen dat die de werking van pacemakers en vooral van geïmplanteerde defibrillatoren kunnen verstoren. Dat gebeurt overigens alleen wanneer ze dicht op het hart worden gedragen, zoals in een borstzakje of de binnenzak van een colbert.