Inzicht in ontsporing van afweersysteem

St. Louis

Hoe en waarom dat precies gebeurt is onduidelijk, maar een nieuw onderzoek van Amerikaanse wetenschappers laat zien dat een onschuldig kindervirus het afweersysteem kan ontregelen.

Zij infecteerden jonge muizen met een roseolovirus, dat verwant is aan herpesvirussen en ook bij mensen kan voorkomen. Het veroorzaakt een milde infectie, maar het virus blijft daarna wel aanwezig in het lichaam. Wat de onderzoekers zagen, was dat het virus zich nestelt in de thymus, een orgaantje dat zich in de hals bevindt (ook wel zwezerik genoemd) en onderdeel is van het afweersysteem. In de thymus worden afweercellen die zijn geactiveerd door een indringer gecontroleerd: wanneer ze een gevaar vormen voor het eigen lichaam, ruimt de thymus ze norma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .