Walvis belangrijk in strijd tegen klimaatverandering, zo blijkt uit dit nieuwe rapport

Het veiligstellen van leefgebieden van walvissen en van de routes die zij afleggen, is niet alleen belangrijk voor hun voortbestaan, maar ook voor het klimaat. Walvissen zijn elementair voor de productie van zuurstof en houden het broeikasgas CO 2 vast, zo blijkt uit het rapport ‘Protecting Blue Corridors’ dat het Wereld Natuur Fonds samenstelde met behulp van talloze wetenschappers.

Hoewel de commerciële jacht op walvissen al sinds 1986 tot het verleden behoort, sneuvelen er elk jaar nog grote aantallen van deze iconische zeezoogdieren doordat ze verstrikt raken in visnetten en kabels die vissersvloten in zee achterlaten. Van de dertien grootste walvissoorten worden er zes met uitsterven bedreigd. De noordkaper geldt met niet meer dan 366 exemplaren als de meest bedreigde grote soort. In de afgelopen tien jaar is de populatie met een derde verminderd. Wereldwijd zijn er ongeveer een miljoen grote walvissen.

