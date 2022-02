Het maakt uit hoelang een knuffel duurt

Knuffelen is gezond, weten we. Met twee onderzoeken hebben wetenschappers in Londen en Frankfurt geprobeerd daar iets meer over te zeggen.

Knuffelen is gezond.

Verschillende onderzoeken richtten zich de afgelopen twee jaren, die werden gedomineerd door de coronapandemie, op het fenomeen knuffelen, en dat leverde nieuwe inzichten op.

Zo ontdekten wetenschappers van de Universiteit van Londen dat de tijdsduur van een knuffel van belang is. In hun onderzoek omhelsden 45 vrouwen een onderzoeker gedurende één seconde, vijf seconden of tien seconden. Daarna gaven ze aan hoe de knuffel aanvoelde. De resultaten waren duidelijk: knuffels van vijf seconden en tien seconden werden als prettiger ervaren dan de knuffels van één seconde.

In Duitsland onderzochten psychologen van de Goethe Universiteit in Frankfurt de positieve effecten van knuffelen op stress. In hun onderzoek moesten 159 personen een nep-sollici..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .