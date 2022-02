Oud DNA toont vroege migratie in Afrika

In Afrika ten zuiden van de Sahara kregen verschillende culturen in de late steentijd dezelfde kenmerken. Nieuw DNA-onderzoek laat zien dat in die tijd bevolkingsgroepen zich sterk vermengden.

Berg in Tanzania (Mt. Hora) waar menselijke resten zijn gevonden waaruit DNA is gehaald voor dit onderzoek. (beeld Jacob Davis)

Archeologen die de jager-verzamelaars in Afrika onderzochten, zagen het al langer: de vondsten op zeer verschillende plekken beginnen op elkaar te lijken in opgravingen uit de late steentijd. Ook de fossiele resten van deze mensen suggereerden vermenging, net als studies naar de talen uit het oosten, midden en zuiden van Afrika. Om deze ‘latesteentijdtransitie’ (die is gedateerd op circa 50.000 jaar geleden) verder te bestuderen is nu modern DNA-onderzoek ingezet.

Een internationaal team van onderzoekers uit onder meer de VS, Canada, Kenia, Malawi, Tanzania en Zambia heeft daarvoor DNA geanalyseerd uit fossiele resten van zes mensen, die zijn opgegraven in Tanzania, Zambia en Malawi en dateren uit de vroege steentijd (volgens de ond..

