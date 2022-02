Kunstmatige zenuwcel laat Venusvliegenvanger dichtklappen

Onze hersenen werken in veel opzichten efficiënter dan computers. Daarom proberen wetenschappers computers te bouwen die geïnspireerd zijn op de structuur van onze hersenen, waarin grote aantallen zenuwcellen met elkaar in verbinding staan. Maar zo’n ‘neuromorfe’ (op hersenen gelijkende) computer moet je ook kunnen aansluiten, bijvoorbeeld op een robot. En het zou ook nuttig kunnen zijn om onze hersenen op apparatuur aan te kunnen sluiten, of op een kustmatig ledemaat. Maar dat lukt niet met traditionele elektronica, die op silicium is gebaseerd.

Om die verbindingen toch te kunnen maken hebben wetenschappers van de Zweedse universiteit van Linköping een kunstmatige zenuwcel ontwikkeld. Die bestaat uit organisch materiaal, is te make..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .