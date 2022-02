Opwarming drijft naaldbossen naar het noorden

Onderzoekers van de Northern Arizona University (VS) analyseerden satellietbeelden en richtten zich daarbij vooral op stukken bos waar niet recent natuurbranden zijn geweest. Op de satellietfoto’s waarop structuren tot zo’n 30 meter groot zichtbaar waren, keken zij of het bos groen of bruin kleurde. Groen is een teken van groei, bruine bomen groeien niet of zijn zelfs dood.

De beelden laten zien dat de bossen zich uitbreiden aan de noordkant, waar ze stukken toendra koloniseren. Vooral waar de bodem veel stikstof bevat, kunnen de bossen zich zo uitbreiden. Aan de zuidkant krimpt het bos door de hogere temperaturen en droogte. Daar is de kans op natuurbranden groter.

Voor de onderzoekers is het duidelijk dat de verplaatsing van de bos..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .