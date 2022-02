De ondergang van de dinosauriërs begon in de lente

De lente is een tijd van nieuw leven, maar dit seizoen luidde vermoedelijk het einde in van het tijdperk van de dinosauriërs. Europese onderzoekers trekken die conclusie na onderzoek van fossiele resten van steuren die omkwamen bij de inslag van een asteroïde bij wat nu het Mexicaanse schiereiland Yucatan is.

Uppsala

Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de Chicxulub-krater, waarvan de contouren in 1991 zijn ontdekt, ontstond door de inslag van een grote asteroïde, en dat de gevolgen hiervan zorgden voor het massaal uitsterven van soorten, iets wat zichtbaar is op de grens van de geologische tijdvlakken Krijt en Tertiair. Na de inslag verdwenen alle niet-vliegende dinosauriërs en onder meer de trilobieten uit het fossielenarchief.

Relatief dicht bij de inslag zijn in een meer in het huidige North Dakota (VS) afzettingen uit het late Krijt gevonden met talloze dode steuren. De dieren hadden zand en steentjes in hun kieuwen, maar niet in hun maag of darmen. Dit wijst erop dat ze door een catastrofale gebeurtenis zijn gedood, vermoedelijk ..

