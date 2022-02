Toerisme slecht voor sneeuw op zuidpool

Iedere toerist die Antarctica aandoet, zorgt voor het smelten van 83 ton sneeuw. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Santiago

Voor de coronacrisis bezochten ieder jaar ruim vijftigduizend toeristen de kust van Antarctica. Daarnaast zijn er onderzoeksstations waar wetenschappers soms het hele jaar werken. Die menselijke activiteit heeft invloed op de omgeving, en een internationaal team van wetenschappers heeft een deel daarvan nu in kaart gebracht.

Zij verzamelden sneeuwmonsters langs een strook van zo’n tweeduizend kilometer van de kust van Antarctica. Ze bepaalden hoeveel kleine roetdeeltjes van koolstof er in de sneeuw zaten. Dit soort deeltjes ontstaat bij de verbranding van olie in de motoren van schepen, of van afval. De roet slaat neer op de sneeuw en maakt die donkerder, waardoor ze meer zonnewarmte opneemt. Op die manier versnelt de roet het sme..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .