Lood funest voor zee- en steenarend in VS

Bijna de helft van de populatie van Amerikaanse zeearenden en steenarenden sterft of lijdt aan de gevolgen van loodvergiftiging. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers na analyse van monsters van 1210 vogels die tussen 2010 en 2018 zijn afgenomen. De vergiftigingen doen zich vooral voor in de wintermaanden, omdat het voor roofvogels dan moeilijker is om levende prooien te vangen. De hoogste concentraties lood werden aangetroffen in de oudste exemplaren, een bewijs dat het zware metaal zich opstapelt in het lichaam van de vogels.

Dat roofvogels, net als andere roofdieren, wereldwijd slachtoffer worden van loodresten, was al langer bekend. Het lood krijgen ze op verschillende manieren binnen; de belangrijkste oorzaak is het eten van prooi..

