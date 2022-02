Variabele voorkeur maskerzangers verklaard

De gewone maskerzanger is een klein zangvogeltje dat bijna overal in de VS voorkomt. De mannetjes hebben een gele keel en een zwart masker. Volgens biologen is dit soort uiterlijke kenmerken in de natuur doorgaans een signaal voor ‘goede genen’. Vrouwtjes kiezen hun partner uit op dit soort kenmerken, omdat vogels met de mooiste kenmerken de beste genen aan hun jongen doorgeven.

Maar de vrouwelijke maskerzangers hebben niet overal dezelfde voorkeur. In de staat Wisconsin hebben ze een duidelijke voorkeur voor mannetjes met het mooiste zwarte masker. Maar in de staat New York gaat hun voorkeur uit naar een opvallend gele keel. Dat verschil leek lastig te verklaren, want het gaat om verschillende pigmenten in veren op verschillende plekken ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .