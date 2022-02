Jachtvlucht van roofvlieg ontleed

De meeste vliegen hoeven om te eten alleen maar te landen op een vrucht of wat rottend vlees. Maar de roofvlieg moet een prooi in volle vlucht onderscheppen. En dat lukt zelfs als er een obstakel opduikt.

Roofvliegen gebruiken een vergelijkbare techniek als valken of geleide raketten: zodra ze een prooi in zicht hebben, blijven ze die in een zo recht mogelijke lijn volgen. Als de prooi van koers verandert, past de vlieg de koers automatisch aan. Maar de vliegen jagen vaak op terrein waar obstakels zijn, zoals de bladeren van een struik. Biologen van de universiteit van Minnesota (VS) vroegen zich of hoe de vlieg met een brein ter grootte van een zandkorrel met dit probleem omgaat.

Ze filmden daarvoor vliegen die een klein bolletje, dat aan een dunne vislijn werd voortgetrokken, probeerden te onderscheppen. Roofvliegen zien alles dat vliegt en kleiner is dan zijzelf als prooi. Op basis van de filmbeelden konden de onderzoekers de vlucht in ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .