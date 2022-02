Wereldwijde online-bibliotheek van onderwatergeluiden in de maak

In de oceanen leven zo’n 250.000 soorten dieren, waarvan een groot deel karakteristieke geluiden maakt. Een groep van zeventien biologen heeft in Frontiers in Ecology and Evolution het voorstel gelanceerd om een ‘geluidsbibliotheek’ te maken van het onderwaterleven.

Amersfoort

De waarde van geluiden is groot, denken de onderzoekers. Ze vormen een niet-invasieve manier om vast te stellen welke soorten er leven op allerlei plekken in de oceaan. Ook is het eenvoudiger om soorten die vooral ’s nachts actief zijn te volgen via geluid dan via beeld. Door te luisteren naar bepaalde ‘dialecten’, bijvoorbeeld in de geluiden die zeezoogdieren maken, is het mogelijk om migratieroutes te volgen.

In de ‘Global Library of Underwater Biological Sounds’ (GLUBS) zullen geluidsfragmenten komen van officiële onderwatermicrofoons van biologen, maar ook van de onderwater-GoPro van een hobbyduiker. De initiatiefnemers denken dat er miljoenen van dit soort opnames zijn gemaakt. De fragmenten kunnen van een geïdentificeerde ..

