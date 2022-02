Nieuw coronavirus dat mensen kan infecteren ontdekt in vleermuizen

Over de herkomst van het coronavirus Sars-CoV2, dat de huidige pandemie veroorzaakt, bestaat nog onduidelijkheid. Dit soort virussen komt vaak van vleermuizen, maar een coronavirus dat sterk lijkt op Sars-CoV2 was nog nooit gevonden in deze diersoort. Maar nu hebben Franse onderzoekers toch zo’n virus ontdekt bij vleermuizen in het noorden van Laos. Het virus is er aangetroffen voordat de pandemie dit land bereikte.