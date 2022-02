Eenzijdige gegevens over lichaamsbacteriën

De bacteriën en andere micro-organismen die op en in ons lichaam leven (microbioom genoemd) zijn belangrijk voor onze gezondheid. Er wordt dan ook veel onderzoek gedaan naar de samenstelling van dit microbioom van de mens, dat gebeurt door het DNA van de micro-organismen in kaart te brengen. Onderzoekers van de Universiteit van Minnesota (VS) hebben de herkomst van al die onderzoeken eens op een rijtje gezet, door de DNA-informatie over het microbioom van ruim 440.000 personen, die aanwezig is in publieke databanken, te analyseren. Het resultaat: bijna de helft van alle gegevens is afkomstig uit de VS. Er zijn nogal wat witte plekken in Afrika en Azië.

Onze kennis van het ‘menselijke microbioom’ wordt dan ook grotendeels bepaald door informatie die afkomstig is uit één land. Ook China levert veel monsters af, maar uit grote delen van Afrika is helemaal geen informatie over het microbioom beschikbaar. Dat is een probleem, omdat de bacteriën zoals die op onze huid of in onze darmen sterk afhangen van de omgeving waarin we leven. Het microbioom kan positieve of negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Bepaalde darmbacteriën zorgen er bijvoorbeeld voor dat we belangrijke voedingsstoffen uit ons voedsel kunnen halen. Andere bacteriën vergroten de kans op ontstekingen, kanker of suikerziekte. Wetenschappers werken daarom aan manieren om ziekten te voorkomen of te behandelen via een beïnv..

