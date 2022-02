Dinosaurus met keelontsteking ontdekt

Een jonge diplodocus, opgegraven in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Montana, had vermoedelijk een keelontsteking zoals die nu wel bij vogels en reptielen wordt gezien.

De fossiele resten van de diplodocus met keelontsteking zijn in 1990 ontdekt. Paleontologen hebben vergroeiingen ontdekt in drie wervels van de lange nek van deze planteneter. De wervels zaten ter hoogte van luchtzakken die in verbinding stonden met de longen. Een CT-scan van de wervels liet zien dat de structuur van het bot abnormaal was, en overeenkomt met bot dat gevormd is tijdens een infectie.

De onderzoekers denken dat het dier een infectie van de luchtzakken heeft opgelopen, die is uitgebreid naar de wervels. Dat lijkt op de gevolgen van een schimmelinfectie, aspergillose, zoals die nu nog is te zien bij vogels en reptielen. Het zal griepachtige verschijnselen hebben veroorzaakt, wat bij de dinosaurus tot symptomen als hoesten, koo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .