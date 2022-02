Sponzen in poolzee eten fossiel voedsel

Over het leven in de centrale Poolzee is relatief weinig bekend, vooral doordat de zee het hele jaar bedekt is met ijs. Een Duits onderzoeksschip heeft nu met behulp van sonar en camera’s, die onder water werden voortgetrokken, nieuwe informatie verzameld over de sponzen die op de bodem van deze zee leven. Ook hebben de onderzoekers monsters genomen van de sponzen.

Door de bedekking met ijs is het altijd donker, en zijn er weinig voedingsstoffen aanwezig. Analyse van het weefsel laat zien dat de sponzen gemiddeld driehonderd jaar oud waren. Ook bevatten de sponzen relatief veel bacteriën. Ze groeien op oud vulkanisch gesteente, waar enkele duizenden jaren geleden andere organismen hebben geleefd. Die konden energie onttrekken aan de vulka..

