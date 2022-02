Minder gletsjerwater beschikbaar in Zuid-Amerika

Miljoenen mensen zijn afhankelijk van smeltwater van gletsjers. Een nieuw onderzoek laat zien dat de watervoorraad in het ijs wereldwijd 20 procent lager is dan gedacht.

Smeltwater in de Andes (beeld IGE-CNRS )

De bergen op aarde herbergen zo’n 250.000 gletsjers. Mensen die in de dalen wonen, gebruiken het smeltwater voor hun akkers en om te drinken. Door de opwarming van de aarde krimpen veel gletsjers, en sommige verdwijnen helemaal. Om de watervoorraad in gletsjers nauwkeuriger te kunnen inschatten hebben onderzoekers met behulp van satellieten de stroomsnelheid van de 98 procent van alle gletsjers gemeten. De ijsmassa’s vloeien onder de druk van hun eigen gewicht namelijk langzaam naar beneden.

Op basis van de stroomsnelheid en het oppervlak van de gletsjers is hun totale volume te berekenen. De nieuwe berekening is nauwkeuriger dan eerdere schattingen, en omvat bovendien informatie over veel meer gletsjers. De resultaten laten zien dat de i..

