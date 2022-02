Schuttersvis kan insecten herkennen

Beër Sjeva

Zij trainden schuttersvissen om te schieten op plaatjes die via een beeldscherm boven het aquarium werden getoond. Als de vis het juiste plaatje raakte, kreeg hij een voerkorrel. Eerst leerden ze vissen om op de afbeelding van een spin te schieten. De spin was onder verschillende hoeken afgebeeld. Toen de vissen dit onder de knie hadden, kregen ze een totaal ander aanzicht van dezelfde spin te zien. Ook dat bleken ze te herkennen. Wanneer de spin werd getoond naast een stukje blad of een ander soort spin schoten de vissen toch op de spin waarop ze waren getraind.

Daarna werd het experiment uitgebreid met meer vormen. De vissen moesten schieten op verschillende insecten, zoals spinnen, kevers, mieren of vliegen. Dat deden ze, ter..

