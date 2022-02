Superlichte planeet ontdekt rondom onze buurster

Wetenschappers hebben een bijzondere planeet ontdekt die zich op kosmische schaal bij ons om de hoek bevindt. Hij weegt een derde van de aarde en is een van de lichtste exoplaneten ooit gevonden.

Amsterdam

Vanwege het geringe gewicht van de planeet is de vondst ervan bijzonder. Het ontdekken van planeten om andere sterren dan de zon, zogenoemde ‘exoplaneten’, is een uitdaging. Planeten geven zelf weinig licht en vallen daarom weg in de schittering van hun moederster als je ze op de foto probeert te zetten.

De nieuw ontdekte planeet draait om Proxima Centauri, de ster die na de zon het dichtst bij ons staat. Strikt genomen gaat het nog om een ‘kandidaat-planeet’ (met als voorlopige naam Proxima Centauri d), omdat er nog geen tweede, onafhankelijke waarneming van is gedaan. Toch kunnen de onderzoekers met vrij grote zekerheid zeggen dat hij echt bestaat. Ze maten kleine schommelingen in de positie van de ster, die de aanwezighe..

