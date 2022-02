Kind in fietskar in vuile lucht

Kinderen die in een fietskar worden vervoerd staan bloot aan 14 procent meer luchtvervuiling dan de fietsende ouder. Dat melden onderzoekers van de universiteit van Surrey (VK) op basis van tachtig fietsritten waarbij 176 kilometer is afgelegd.

De grootste hoeveelheid luchtvervuiling is er in de ochtendspits.

Guildford

Op de hoogte van de kinderen bevindt zich een hogere concentratie grotere vuildeeltjes. De grootste hoeveelheid luchtvervuiling is er in de ochtendspits, rond de tijd dat kinderen uit school gehaald worden is dit minder.

Professor Prashant Kumar, die het onderzoek uitvoerde, noemt het wrang dat mensen die vervuiling willen tegengaan door te fietsen juist zelf worden blootgesteld aan uitlaatgassen. En hun kinderen krijgen daarvan nog een hogere dosis binnen. Het maakt wel uit of de fietskar open of overdekt is: een dichte kar halveert de hoeveelheid luchtvervuiling die de kinderen inademen.

Het onderzoek is deels uitgevoerd tijdens een coronalockdown, toen mensen alleen voor essentiële afspraken uit huis mochten gaan. In die period..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .