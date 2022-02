Chocoladevlek is een inspiratie voor geurvreter

Wijn en chocolade kunnen zorgen voor hardnekkige vlekken in kleding. Die worden veroorzaakt door polyfenolen, een klasse verbindingen waar allerlei natuurlijke kleur- en smaakstoffen toe behoren. Een chocoladevlek in het shirt van zijn zoon zette Joseph Richardson, een postdoctorale onderzoeker aan de Universiteit van Tokio, aan het denken. De vlek bleef een flink aantal wasbeurten later zichtbaar. En Richardson was op zoek naar een manier om een zilvercoating te verwerken in kleding.