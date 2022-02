Gletsjer smelt minder door ‘blauwe blob’

Utrecht

De gletsjers op IJsland zijn sinds 2011 langzamer gaan smelten door het ontstaan van een blauwe blob, een gebied met kouder water in de oceaan ten zuiden van Groenland en IJsland. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit Utrecht, TU Delft en de Universiteit van IJsland in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters. De blauwe blob heeft door de lagere temperatuur een afkoelend effect. Op deze plek in de Noord-Atlantische Oceaan is de temperatuur van het zeeoppervlak sinds 2011 afgenomen. De onderzoekers geven dit op de kaart aan met een blauwe kleur. Rood wordt gebruikt om plekken aan te geven waar de temperatuur juist is gestegen, zoals ten noorden van IJsland. De blauwe blob blijft waarschijnlij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .