Grote vondst beschreven potscherven in Egypte

In de nederzetting Athribis in Opper-Egypte, zo’n 200 kilometer ten noorden van Luxor, zijn meer dan 18.000 beschreven potscherven (ostraca) opgegraven. Het is de een van de grootste vondsten ooit.

Potscherven zijn veel gebruikt om alledaagse dingen op te schrijven, waar geen kostbaar papyrus voor nodig was. Dat gebeurde met een rietje en inkt. De scherven uit Athribis bevatten onder meer lijsten met dagelijkse aankopen en veel schoolwerk.

Zo’n 80 procent van de scherven is beschreven in het Demotisch, een handschrift dat tussen de zesde eeuw voor Christus tot in de Romeinse tijd gebruikt werd in Egypte. De steen van Rosetta, de sleutel waarmee het hiërogliefenschrift is ontcijferd, bevatte ook tekst in het Demotisch. Naast deze taal zijn er ook scherven met het oudere hiëratisch, hiërogliefen en enkele met Koptisch of Arabisch schrift.

Een flink aantal scherven bevat lijsten van voedsel en andere producten voor dagelijks gebruik. En..

