Hoe vissen overleven in Australische woestijn

In de droogste delen van de woestijn in West-Australië leeft de woestijnregenboogvis in kleine poeltjes die van elkaar gescheiden zijn. Normaal gesproken is dat een slechte uitgangspositie: er is in die poeltjes maar weinig genetische variatie aanwezig en inteelt is nooit goed voor het voortbestaan van soorten. Genetisch onderzoek van Australische en Canadese biologen laat zien hoe de regenboogvis het toch klaarspeelt.

De vissen blijken genen te bezitten die helpen bij het overleven onder droge omstandigheden. In de droge gebieden bleken ze een speciaal eiwittype te maken dat nodig is voor verschillende vormen van waarnemen. Dit guanine-bindend eiwit speelt een rol bij het bepalen van het zoutgehalte in water, het voelen van de stroomsnel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .