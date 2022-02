Zo behoud je als leidinggevende toptalent in je organisatie

Toptalent vinden en aan je binden, hoe doe je dat als organisatie? Belangrijk is in ieder geval dat je toppresteerders voldoende aandacht blijft geven, schrijft de Amerikaanse leiderschapsdeskundige Ruth Gotian op de website PsychologyToday .

Vaak gaat er in organisaties veel aandacht uit naar onderpresteerders. Zij spreken regelmatig met leidinggevenden, worden naar cursussen gestuurd om hun vaardigheden te verbeteren en krijgen bijvoorbeeld een coach die hen begeleidt in het werk. Voor hoogpresteerders kan het frustrerend zijn om te zien dat anderen veel aandacht krijgen en zij niet. Wil je toptalenten behouden, dan zou je ze kansen moeten bieden om zich te blijven ontwikkelen, ook buiten de aandachtsgebieden waar ze al goed in zijn. Maak ze zichtbaar in het bedrijf.

Ook is het belangrijk om ze autonomie te bieden, schrijft Gotian; mensen die goed presteren, zijn soms bang dat ze falen als ze iets nieuws doen, maar geef ze het vertrouwen dat er altijd iets te leren valt als iets niet lukt.

Wees als leidinggevende ook proactief in het aanbieden van opties voor een volgende stap in hun carrière, want als je wacht tot een toppresteerder aangeeft dat hij iets nieuws zou willen, is het vaak te laat. Toppresteerders hebben versnelde promotiemogelijkheden nodig. Vergeet ze ook niet bijscholing aan te bieden en maak je geen zorgen over de gemiste werkuren als de betreffende collega op cursus gaat. Iemand die goed presteert, zal zijn opgedane kennis vaak meteen toepassen op de werkvloer.