Herseninfarct complicatie corona

Een herseninfarct is een van de complicaties die kunnen optreden na een besmetting met het coronavirus. De exacte relatie tussen het infarct en de infectie was niet helemaal duidelijk. Amerikaanse artsen hebben daarom de medische dossiers onderzocht van 39.379 patiënten van 65 jaar of ouder die tussen 1 april 2020 en 28 februari 2021 een herseninfarct kregen, waarvoor ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. Van de patiënten was ook bekend of ze wel of niet positief testten voor corona.